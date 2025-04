Dalla Turchia: Fiorentina su Dzeko. Inserimento viola in caso di mancato rinnovo col Fenerbahce

La Fiorentina mette gli occhi su Edin Dzeko. Stando quanto riportato dal media turco Sports Digitale – portale che si occupa di Fenerbahçe in particolare -, il centravanti ex Roma è in scadenza a giugno proprio con il club allenato da Mourinho, sottolineando come il club viola sia molto attento a come si svilupperà. L’ex attaccante di Roma e Inter è alla soglia dei 40 anni che compirà a marzo del prossimo anno ma in questa stagione ha all’attivo ben 46 presenze tra tutte le competizioni.

Foto: Instagram Dzeko