Dalla Turchia continuano: "Oulai vuole venire al Galatasaray, è andato controvoglia a Firenze"
Il giocatore ivoriano è sbocciato, ma i turchi lo danno lontano dalla Fiorentina
Il mercato di riparazione di gennaio comincia già a scaldarsi attorno al nome di Inao Oulai. Il giovane centrocampista della Fiorentina è finito al centro delle attenzioni della stampa turca, spinto dalle dichiarazioni di Mehmet Özcan, noto giornalista e vicinissimo alle vicende di casa Galatasaray.
Le parole dalla Turchia: «Vuole il Galatasaray a gennaio»
Secondo le ultime ricostruzioni lanciate dal cronista turco nelle scorse ore, la permanenza del mediano a Firenze avrebbe già le ore contate. Özcan si è detto convinto della volontà del calciatore di cambiare aria a breve:
«Oulai è andato alla Fiorentina controvoglia e vuole venire al Galatasaray. Non mi sorprenderei di vederlo ad Istanbul a gennaio».
Ad avvalorare la pista turca ci sarebbero anche le indiscrezioni su un'imminente offerta ufficiale da circa 22 milioni di euro che il club di Istanbul sarebbe pronto a recapitare alla dirigenza gigliata all'apertura della sessione invernale.
Tra suggestione e realtà: la posizione della Fiorentina
Nonostante il pressing mediatico sponda Galatasaray, la prospettiva delineata da Özcan appare decisamente ottimistica e sbilanciata.
La realtà dei fatti in casa viola racconta uno scenario ben diverso: nelle ultime uscite, infatti, il tecnico Paolo Vanoli sembra essersi finalmente convinto a concedere fiducia e continuità in campo al classe 2004. Con un minutaggio in crescita e un ruolo sempre più centrale nelle rotazioni tattiche della Fiorentina, appare difficile che la società decida di privarsene a stagione in corso, a meno di clamorosi rilanci economici al momento lontani.