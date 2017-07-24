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Dalla Turchia: c'è anche la Fiorentina su Gumus, offerti 4 milioni e mezzo al Galatasaray, che però...

Dalla Turchia sono sicuri: c'è anche la Fiorentina su Sinan Gumus, esterno d'attacco in forza al Galatasaray. Il club turco chiede almeno 5 milioni per il giocatore, reputato in uscita. Una distanza m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 18:18
Dalla Turchia: c'è anche la Fiorentina su Gumus, offerti 4 milioni e mezzo al Galatasaray, che però... -
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Dalla Turchia sono sicuri: c'è anche la Fiorentina su Sinan Gumus, esterno d'attacco in forza al Galatasaray. Il club turco chiede almeno 5 milioni per il giocatore, reputato in uscita. Una distanza minima, che potrebbe portare ad una rapida conclusione dell'affare.

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