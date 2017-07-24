Dalla Turchia: c'è anche la Fiorentina su Gumus, offerti 4 milioni e mezzo al Galatasaray, che però...
Dalla Turchia sono sicuri: c'è anche la Fiorentina su Sinan Gumus, esterno d'attacco in forza al Galatasaray. Il club turco chiede almeno 5 milioni per il giocatore, reputato in uscita. Una distanza m...
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 18:18
Dalla Turchia sono sicuri: c'è anche la Fiorentina su Sinan Gumus, esterno d'attacco in forza al Galatasaray. Il club turco chiede almeno 5 milioni per il giocatore, reputato in uscita. Una distanza minima, che potrebbe portare ad una rapida conclusione dell'affare.