Dalla Spagna scrivono: "Il Siviglia sfida Fiorentina e Juventus per Hojbjerg del Marsiglia"

Il centrocampista è in uscita dalla Ligue 1

egli ultimi giorni si sono rincorse voci su un possibile inserimento della Fiorentina per Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese potrebbe infatti dire addio al Marsiglia già durante la finestra di mercato invernale.

Addio all'orizzonte e sirene viola Il club transalpino non opporrebbe resistenza alla cessione del classe 1995 (attualmente legato ai francesi da un contratto fino al 2028) nella prossima sessione di riparazione. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Gol, la Fiorentina si sarebbe mossa con decisione sul giocatore, individuato come il profilo perfetto per portare esperienza, carisma e sostanza al centrocampo di Vanoli.

L'ostacolo Juve e le insidie estere La corsa al mediano, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che semplice. Oltre al Siviglia, sullo sfondo resta soprattutto l'ombra della Juventus, pronta a inserirsi nella trattativa. Il prossimo mercato di gennaio potrebbe quindi accendere un vero e proprio duello di mercato tra i bianconeri e i viola per assicurarsi le prestazioni del danese.