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Dalla Spagna riportano: "Anche il Valencia ha chiesto informazioni per Mastantuono in prestito

Il giocatore argentino piace anche al club spagnolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 17:26
Dalla Spagna riportano: "Anche il Valencia ha chiesto informazioni per Mastantuono in prestito -
Valencia
Mastantuono
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Secondo quanto riferito dal cronista spagnolo Héctor Gómez di Tribuna Deportiva, anche il Valencia ha effettuato un sondaggio per Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007 è destinato a lasciare il Real Madrid con la formula del prestito a titolo temporaneo, con i Meringues decisi a girarlo a una società europea per garantirgli continuità. Nonostante si tratti di un'operazione complessa e in salita, anche il club spagnolo resta tra i candidati in corsa per l'ex gioiello del River Plate.

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