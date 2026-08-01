Dalla Spagna riportano: "Anche il Valencia ha chiesto informazioni per Mastantuono in prestito
Il giocatore argentino piace anche al club spagnolo
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 17:26
Secondo quanto riferito dal cronista spagnolo Héctor Gómez di Tribuna Deportiva, anche il Valencia ha effettuato un sondaggio per Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007 è destinato a lasciare il Real Madrid con la formula del prestito a titolo temporaneo, con i Meringues decisi a girarlo a una società europea per garantirgli continuità. Nonostante si tratti di un'operazione complessa e in salita, anche il club spagnolo resta tra i candidati in corsa per l'ex gioiello del River Plate.