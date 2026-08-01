Dalla Spagna riportano: "Anche il Valencia ha chiesto informazioni per Mastantuono in prestito

Il giocatore argentino piace anche al club spagnolo

Secondo quanto riferito dal cronista spagnolo Héctor Gómez di Tribuna Deportiva, anche il Valencia ha effettuato un sondaggio per Franco Mastantuono. Il talento argentino classe 2007 è destinato a lasciare il Real Madrid con la formula del prestito a titolo temporaneo, con i Meringues decisi a girarlo a una società europea per garantirgli continuità. Nonostante si tratti di un'operazione complessa e in salita, anche il club spagnolo resta tra i candidati in corsa per l'ex gioiello del River Plate.