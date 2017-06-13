Dalla Spagna rilanciano: Borja Valero ad un passo dal Milan. E si fa largo anche l'ipotesi Espanyol

Dopo le indiscrezioni e le smentite di ieri, altri media spagnoli tornare a parlare dell'ipotesi di una cessione di Borja Valero

L'indiscrezioni lanciata ieri da Marca ha fatto tremare l'intero universo viola: "Borja Valero pronto a passare al Milan!". Tuttavia le smentite delle due società sembrano aver atto rientrate l'allarme, almeno temporaneamente. Tregue che però è già stata rotta nella giornata di oggi, quando il quotidiano Sport ha titolato: "Borja Valero ad un passo dal Milan".

A questa si sono aggiunte altre notizie riportate da altre testate iberiche come El Diario La Grada e Vox Perica, che parlano di una Fiorentina disposta a valutare la cessione di quello che nella prossima stagione dovrebbe essere il capitano viola, questa volta però in chiave Espanyol. In questo tam tam mediatico l'entourage del giocatore continua a tacere e, inevitabilmente, i dubbi aumentano...