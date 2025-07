Dalla Spagna: “Mercoledì c’è stato un incontro tra Mandragora e la Fiorentina, il Betis aspetta”

Secondo il giornalista Spagnolo Mateo Gonzalez molto vicino alle dinamiche del Betis, il club spagnolo è ancora interessato a Mandragora. Il giornalista infatti scrive su AFDP che il Betis aspetterà di vedere quali saranno gli sviluppi tra Mandragora e la Fiorentina sul rinnovo del contratto. Infatti mercoledì l’agenti di Mandragora e la Fiorentina si sono incontrati per discutere della situazione contrattuale del calciatore ma ancora non è stata presa una decisione. Qualora Mandragora rifiutasse il rinnovo, il club andaluso sarebbe pronto a tornare all’attacco con un offerta migliore. Dunque adesso la palla passa in mano alla Fiorentina e al calciatore, ma il Betis resta alla finestra