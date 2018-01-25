Dalla Spagna, incontro con il Barcellona, la Fiorentina ha chiesto Aleix Vidal, il problema..

Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra Fiorentina e Barcellona per il terzino destro classe 89 Aleix Vidal, ex Siviglia (segnò proprio alla squadra viola in semifinale dell'Europa Lea...

Nella giornata di ieri è andato in scena l'incontro tra Fiorentina e Barcellona per il terzino destro classe 89 Aleix Vidal, ex Siviglia (segnò proprio alla squadra viola in semifinale dell'Europa League) che in blaugrana non sta trovando molto spazio. Il direttore generale viola Corvino ha avanzato la sua proposta ma il problema da superare sarebbe l'ingaggio del calciatore. Ecco il tweed del giornalista spagnolo del Mundo Deportivo che ha lanciato la notizia