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Dalla Spagna: il Siviglia mette nel mirino Amrabat. A gennaio la prima offerta alla Fiorentina

Si fa sempre più lunga la fila delle pretendenti per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta Elconfidential.com, il Siviglia del direttore sportivo ex Roma, Monchi, avrebbe messo nel mirino Sofyan Amra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 21:12
Dalla Spagna: il Siviglia mette nel mirino Amrabat. A gennaio la prima offerta alla Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Si fa sempre più lunga la fila delle pretendenti per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta Elconfidential.com, il Siviglia del direttore sportivo ex Roma, Monchi, avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat, protagonista assoluto dell'avventura del Marocco in Qatar. Gli Andalusi - si legge - sono pronti a formulare una prima offerta alla Fiorentina già a gennaio.

CENA SEGRETA TRA LA JUVENTUS ED ALTRI 6 CLUB DI SERIE A, C’ERANO: INTER, MILAN, ATALANTA, UDINESE E BOLOGNA

https://www.labaroviola.com/cena-segreta-tra-la-juventus-ed-altri-6-club-di-serie-a-cerano-inter-milan-atalanta-udinese-e-bologna/194651/

 

 

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