Dalla Spagna: il Siviglia mette nel mirino Amrabat. A gennaio la prima offerta alla Fiorentina
Si fa sempre più lunga la fila delle pretendenti per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta Elconfidential.com, il Siviglia del direttore sportivo ex Roma, Monchi, avrebbe messo nel mirino Sofyan Amra...
Si fa sempre più lunga la fila delle pretendenti per Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta Elconfidential.com, il Siviglia del direttore sportivo ex Roma, Monchi, avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat, protagonista assoluto dell'avventura del Marocco in Qatar. Gli Andalusi - si legge - sono pronti a formulare una prima offerta alla Fiorentina già a gennaio.
CENA SEGRETA TRA LA JUVENTUS ED ALTRI 6 CLUB DI SERIE A, C’ERANO: INTER, MILAN, ATALANTA, UDINESE E BOLOGNA
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