Dalla Spagna, Fiorentina su Denis Suarez per il post Torreira. Il Celta Vigo chiede 5 milioni

La Fiorentina mette gli occhi su Denis Suarez. Stando a quanto riportato da Gerard Romero sul proprio profilo Twitter, il club Viola sarebbe interessato Denis Suarez, classe ’94 scuola Barcellona e attualmente in forza al Celta Vigo. Al momento sembra in vantaggio il Betis, pronto a offrire due contropartite tecniche anche se la richiesta dei galiziani è tra i 5 e i 7 milioni di euro cash, ma occhio pure a Lazio e Villarreal. Di seguito la traduzione del Tweet del giornalista di Jijantes: “Denis Suárez può lasciare il Celta Vigo con l’offerta del Betis. I galiziani chiedono tra 5-7 milioni. Gli andalusi hanno offerto 2 calciatori per l’operazione. Interessi anche di Villarreal, Fiorentina e Lazio”

☎️Contamos en @JijantesFC Denis Suárez con oferta del Betis para salir del Celta. Los gallegos piden entre 5-7M. Los andaluces han ofrecido 2 futbolistas para la operación. También interés de Villarreal, Fiorentina y Lazio#mercato pic.twitter.com/BlW8tCLBJb — Gerard Romero (@gerardromero) May 31, 2022