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Notizie Denis Suarez Fiorentina
Da Roma, la Fiorentina vuole Denis Suarez del Celta Vigo. Sarà sfida con la Lazio per accaparrarselo
01 giugno 2022 13:17
Dalla Spagna, Fiorentina su Denis Suarez per il post Torreira. Il Celta Vigo chiede 5 milioni
31 maggio 2022 19:55
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2022
Sett. 22
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