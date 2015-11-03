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Notizie Denis Suarez Fiorentina

Da Roma, la Fiorentina vuole Denis Suarez del Celta Vigo. Sarà sfida con la Lazio per accaparrarselo

01 giugno 2022 13:17

Dalla Spagna, Fiorentina su Denis Suarez per il post Torreira. Il Celta Vigo chiede 5 milioni

31 maggio 2022 19:55

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