Dalla Spagna confermano: “Il Barcellona è su Dodo, la Fiorentina chiede 25 milioni di euro.”

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo AS il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul terzino destro della Fiorentina Dodo. I Blaugrana infatti sono alla ricerca di un laterale destro per dare un alternativa a Koundè, e l’acquisto di un terzino è una delle priorità dell’estate.

As ha infatti confermato non solo che il Barcellona vuole Dodò, ma anche che la Fiorentina e il calciatore fin qui non siano riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.La volontà delle parti è quella di proseguire insieme ma sulla situazione del terzino si sono informate tante squadre oltre al Barcellona come Tottenham, Atltetico Madrid, Inter e Juventus.

Secondo As inoltre il prezzo che la Fiorentina chiede per Dodò è 25 milioni di euro, ed in questo momento il Barcellona è in pole per acquistarlo.