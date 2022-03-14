Dalla Russia: "Kokorin finirà la carriera a giugno. Doveva lasciare Firenze a costo di andare in Finlandia"

L'ex portiere russo Anzor Kavazashvili ha parlato di Kokorin non risparmiando all'attaccante diverse critiche

L'ex portiere russo Anzor Kavazashvili, ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Kokorin, non risparmiando delle critiche. Questo il suo commento:

"Penso che Kokorin finirà la sua carriera nel prossimo futuro, alla fine della stagione. Questo perché a gennaio è rimasto a Firenze. Fossi stato in lui, sarei partito molto tempo fa, anche al costo di giocare in una squadra di terza divisione finlandese o in qualche club cinese".

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