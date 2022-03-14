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Dalla Russia: "Kokorin finirà la carriera a giugno. Doveva lasciare Firenze a costo di andare in Finlandia"

L'ex portiere russo Anzor Kavazashvili ha parlato di Kokorin non risparmiando all'attaccante diverse critiche

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 marzo 2022 13:46
Dalla Russia: "Kokorin finirà la carriera a giugno. Doveva lasciare Firenze a costo di andare in Finlandia" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.12.2021, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

L'ex portiere russo Anzor Kavazashvili, ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Kokorin, non risparmiando delle critiche. Questo il suo commento:

"Penso che Kokorin finirà la sua carriera nel prossimo futuro, alla fine della stagione. Questo perché a gennaio è rimasto a Firenze. Fossi stato in lui, sarei partito molto tempo fa, anche al costo di giocare in una squadra di terza divisione finlandese o in qualche club cinese".

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