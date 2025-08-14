Dalla Germania: "Se parte Comuzzo la Fiorentina va su Mavropanos, ci sono stati contatti con l'agente"

Secondo il portale Tedesco fussballeuropa.com la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul difensore del West Ham Kostantinos Mavropanos. Il portale infatti rivela che ci sarebbero stati contatti con l'e...

Secondo il portale Tedesco fussballeuropa.com la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul difensore del West Ham Kostantinos Mavropanos. Il portale infatti rivela che ci sarebbero stati contatti con l'entourage del difensore greco e che il giocatore viene osservato molto da vicino. Tuttavia non è una trattativa calda in quanto la Fiorentina acquisterebbe Mavropanos solo in caso di una cessione di Pietro Comuzzo in questa sessione di mercato; e come sottolineata dal sito tedesco la volontà della Fiorentina è quella di tenere Comuzzo