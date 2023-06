Dalla Germania: anche il Bayern pensa ad Amrabat. È l’alternativa a Rice del West Ham

Sofyan Amrabat alternativa a Declan Rice per il Bayern Monaco. Lo scrive il giornale tedesco ‘TZ‘: il centrocampista marocchino è nella shortlist della dirigenza bavarese per rinforzare la linea mediana e, non dovesse andare a buon fine la trattativa col West Ham, ecco che potrebbe partire l’assalto per il calciatore della Fiorentina.