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Dalla Francia vociferano: Il Marsiglia offre 15 milioni per Veretout. Per la Fiorentina è incedibile

Secondo quanto riportato da coeurmarseillais.fr il Marsiglia avrebbe offerto 15 milioni per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Per la squadra viola è incedibile visto anche l'imminent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 15:19
Dalla Francia vociferano: Il Marsiglia offre 15 milioni per Veretout. Per la Fiorentina è incedibile - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Secondo quanto riportato da coeurmarseillais.fr il Marsiglia avrebbe offerto 15 milioni per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Per la squadra viola è incedibile visto anche l'imminente adeguamento di contratto ad 1.3mln di euro a stagione (LEGGI QUI). Seguiranno sviluppi ma è utopistico pensare il futuro del francese lontano da Firenze...

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