Dalla Francia vociferano: Il Marsiglia offre 15 milioni per Veretout. Per la Fiorentina è incedibile

Secondo quanto riportato da coeurmarseillais.fr il Marsiglia avrebbe offerto 15 milioni per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Per la squadra viola è incedibile visto anche l'imminent...

Secondo quanto riportato da coeurmarseillais.fr il Marsiglia avrebbe offerto 15 milioni per il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout. Per la squadra viola è incedibile visto anche l'imminente adeguamento di contratto ad 1.3mln di euro a stagione (LEGGI QUI). Seguiranno sviluppi ma è utopistico pensare il futuro del francese lontano da Firenze...