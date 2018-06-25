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Veretout, pronto il rinnovo di contratto. Sarà uno dei leader della nuova Fiorentina

Secondo la Gazzetta dello Sport Veretout sarebbe a un passo dal rinnovo con la Fiorentina. Sarà uno dei leader del prossimo anno..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 09:27
Veretout, pronto il rinnovo di contratto. Sarà uno dei leader della nuova Fiorentina -
Rassegna Stampa
Veretout
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Rinnovo in vista per Jordan Veretout. Per il centrocampista francese della Fiorentina è previsto un rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio a 1,3 milioni di euro. Veretout diventerà cosí uno dei leader della nuova Fiorentina

 

A scriverlo è il quotidiano La Gazzetta dello Sport

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