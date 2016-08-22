Dalla Francia: Tata non convince, arriva Costil. Ma c'è scetticismo...

La Fiorentina cerca di stringere per l'estremo difensore del Rennes Benoit Costil: questo, almeno, quanto riporta il quotidiano Le Telegramme. Secondo le voci che provengono da oltralpe, infatti, la s...

La Fiorentina cerca di stringere per l'estremo difensore del Rennes Benoit Costil: questo, almeno, quanto riporta il quotidiano Le Telegramme. Secondo le voci che provengono da oltralpe, infatti, la società viola si sarebbe decisa a trovare un nuovo numero 1 dopo le ripetute incertezze manifestate da Tatarusanu. L'indiscrezione non sta tuttavia trovando conferma nell'ambiente viola: non è escluso che, ad ore, possa esserci una smentita ufficiale e venga confermata fiducia a Tata, per chiudere il capitolo.