Dalla Francia scrivono: “Inter e Tottenham si daranno battaglia per prendere Amrabat alla Fiorentina”

Questo è quello che scrive il portale francese Foot Mercato per quanto riguardo Amrabat:

“La stagione sta per finire presto e i grandi club europei stanno già iniziando a preparare la loro finestra di mercato. È il caso in particolare di Tottenham e Inter, che per questa estate hanno preso di mira il profilo del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat (25). Il nazionale marocchino era già nel mirino di Antonio Conte e soprattutto del direttore sportivo degli Spurs Fabio Paratici quest’inverno, ma la partenza tardiva di Ndombélé dall’OL aveva bloccato questo fascicolo. L’ex direttore sportivo della Juventus segue il giocatore ormai da diversi anni.

Ma gli Spurs, che hanno già avviato le trattative con l’entourage del giocatore, dovranno fare i conti con la concorrenza dell’Inter, che cerca anche di rafforzare il proprio comparto difensivo e che apprezza molto il profilo del giocatore. Il marocchino, che ha giocato 22 partite di Serie A (solo 8 da titolare) non sarebbe contrario a iniziare una nuova avventura altrove che alla Fiorentina che lo ha reclutato ormai due stagioni fa.”

ZEMAN SMONTA MOURINHO