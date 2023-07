Dalla Francia: l’Al-Ahly offre 15 milioni per Amrabat. Ma l’Arabia non è una destinazione gradita

Novità sul futuro di Sofyan Amrabat dalla Francia. Stando quanto riportato da Foot Mercato riporta che il Manchester United avrebbe formulato una bozza di offerta all’agente. E oltre ai Red Devils anche l’Al.Ahly ha ofrmulato un’offerta ufficiale. Da 15 milioni. Il giocatore però come noto vuole la Liga. Il marocchino, secondo la fonte, preferirebbe restare a Firenze piuttosto che andare in una piazza non di suo gradimento. Molti grandi club europei monitorano la situazione.

