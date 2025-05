Dalla Francia: la Fiorentina sta lavorando per esercitare l’opzione di riscatto di Gudmundsson

Il futuro di Albert Gudmundsson si tinge sempre più di viola. Stando quanto riportato dal portale francese Footmercato.net, la Fiorentina sarebbe già a lavoro per esercitare l’opzione di riscatto del fantasista islandese. Dopo un avvio in chiaro-scuro, complici i numerosi infortuni, Gudmundsson sta conquistando sempre più la fiducia di Firenze. In questa stagione il numero 10 della Fiorentina ha messo a referto 8 reti e 3 assist in 31 presenze. Ricordiamo che la Fiorentina ha pagato 8 milioni il prestito oneroso dell’islandese, con un riscatto fissato a 17. A queste cifre andranno aggiunti 3,5 milioni di euro di eventuali bonus.