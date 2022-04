Dalla Francia, Fiorentina interessata Sambia, terzino destro del Montpellier in scadenza a giugno 2022

Fiorentina interessata al terzino destro Junior Sambia del Montpellier. Stando a quanto riportato dal giornalista francese Mohamed Toubache–Ter su Twitter, la dirigenza gigliata avrebbe messo gli occhi sul giocatore classe ’96. Il giocatore, in scadenza di contratto a giugno 2022, ha una valutazione di circa 5 milioni di euro ed avrebbe attirato su di sé l’interesse di due club inglesi di bassa classifica (non specificati nel tweet). In questa stagione, Sambia ha collezionato 28 presenze ed un gol in Ligue 1. Di seguito il tweet apparso sul profilo del giornalista francese.

La Fiorentina lorgne le latéral droit montpelliérain, Junior Sambia. Des clubs anglais de bas de tableau se manifestent. #MHSC #Fiorentina #ACFFiorentina — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 20, 2022

LEGGI ANCHE: