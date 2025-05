Dalla Francia: anche lo United chiede informazioni per Kean. Ma resta dietro a Gyokeres e Delap

La grande stagione che sta disputando Moise Kean con la maglia della Fiorentina ha attirato le attenzioni di tanti club europei di prima fascia. Secondo il portale francese footmercato.net, tra questi c’è anche il Manchester United, che avrebbe chiesto informazioni per la sessione estiva di calciomercato. L’attaccante viola si iscrive alla lista dei desideri dei Red Devils per il futuro centravanti, che comprende anche Gyokeres, Delap e Osimhen. La priorità sarebbe verso Gyokeres dello Sporting Lisbona, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, così come Delap. Se invece lo United non dovesse riuscire a qualificarsi in Champions, la dirigenza britannica punterebbe su Osimhen o Kean. Con un netto vantaggio per il venticinquenne italiano.

Non è la prima grande squadra a bussare alla porta della Fiorentina. Anche il Bayern Monaco ha infatti seguito da vicino lo sviluppo di Moise Kean nel corso della stagione. L’ex Juve ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro nel suo contratto con la Fiorentina, esercitabile dal 1 al 15 luglio. Al momento la dirigenza viola resta tranquilla e vuole comunque tenere per sé Moise, pur consapevole che la concorrenza sarà agguerrita, in un momento in cui tanti attaccanti potrebbero spostarsi la prossima estate