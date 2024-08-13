Dalla Colombia: "La Fiorentina ha chiesto informazioni su Steven Alzate. Il Genoa è in pole"

La Fiorentina ha chiesto informazioni per il centrocampista colombiano, classe '98. Attualmente si allena con l'Ipswich Town

La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista colombiano Pipe Sierra, nei giorni scorsi la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni su Steven Alzate, centrocampista classe '98 attualmente svincolato. Attualmente il colombiano si sta allenando con l'Ipswich Town, in attesa di conoscere il suo futuro. Nel frattempo su di lui c'è il Genoa, ora in pole position, con i dialoghi che procedono. Oltre alle due italiane, su di lui si sono informati anche il Siviglia e il Celta Vigo.

Pedullà: “La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora”

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