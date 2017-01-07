Dalla Cina offrono 12 milioni di euro l'anno per Kalinic e vogliono una risposta entro martedì

Siamo vicini al dentro o fuori. Kalinic può davvero lasciare Firenze e la Fiorentina

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino il Tianjin ha offerto a Kalinic 12 milioni netti all’anno per 5 anni e vuole avere una risposta entro martedì. Il manager di Nikola spinge per il trasferimento. Per sostituirlo Corvino sa bene che molto del mercato di gennaio si concretizzerà solo negli ultimi giorni e conta avviare la rivoluzione a giugno. In caso di addio del croato sarebbe pronto a gestire con calma la sostituzione.