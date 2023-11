Stamani la Fiorentina ha effettuato la rifinitura al Viola Park in vista della sfida di domani sera in Conference League alle ore 21:00 contro il Genk. Viola che sono chiamati al riscatto. Programma personalizzato per Bonaventura, Kayode presente, lavora in gruppo.

