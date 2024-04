Rifinitura questa mattina al Viola Park per la Fiorentina prima della partenza per Plzen dove domani la squadra viola affronterà la gara d’andata dei quarti di Conference League. Sorride Italiano, tutti i calciatori presenti all’allenamento. Tra gli osservati speciali Quarta che era uscito acciaccato (ha infatti giocato due gare consecutive Ranieri) e poi Arthur, alle prese con una condizione fisica non ottimale.