Dal Viola Park, Milenkovic già in gruppo, oggi tornano Biraghi, Kayode e Kouamè. Domani i sudamericani

Nel tardo pomeriggio di ieri la Fiorentina ha iniziato la settimana di allenamenti che porterà alla sfida con l’Atalanta, in programma domenica alle 18 al Franchi. Dopo i due giorni liberi concessi da Mister Italiano infatti la squadra si è ritrovata al Viola Park. In questi giorni il tecnico ritroverà i nove calciatori che sono stati impegnati con le nazionali. Già ieri è tornato Milenkovic, il primo a rientrare, dopo aver giocato due partite con la Serbia (la prima da subentrato, la seconda da titolare).

Tornati a disposizione anche i giovani Comuzzo e Amatucci, con il classe 2004 decisivo nella vittoria dell’Italia under 20 in Repubblica Ceca. Oggi sarà la volta di Biraghi, Kouamé e Kayode mentre gli ultimi a rientrare, come sempre, saranno i sudamericani (tra domani e venerdì). Contro i nerazzurri di Gasperini non ci sarà Maxime Lopez, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Ikoné e Barak invece saranno a disposizione di Italiano, entrambi hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici. Lo scrive La Nazione

IL GOL DI NICO GONZALEZ CON LA NAZIONALE ARGENTINA