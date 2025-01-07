Dal Viola Park, la Fiorentina si allena in vista del Monza: Gudmundsson lavora a parte

La Fiorentina si allena in vista del prossimo impegno di campionato contro il Monza. Lavoro personalizzato per Gudmundsson

La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park in vista della sfida contro il Monza, che inaugurerà il girone di ritorno del campionato. Sotto l'attenta guida di Raffaele Palladino, la squadra ha svolto la seduta odierna, utile per fare il punto sulle condizioni fisiche dei giocatori in vista del match previsto per lunedì alle 20:45.

Un'attenzione particolare è stata riservata alle condizioni di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, che non è sceso in campo contro il Napoli a causa di un problema alla caviglia, ha lavorato a parte. Il tecnico viola ha sottolineato questa situazione, indicando che le sue condizioni saranno monitorate e rivalutate nei prossimi giorni, lasciando in dubbio la sua presenza per la prossima gara.

Valentini: “La Fiorentina mi ha convinto subito. Posso giocare dove vuole il mister, non ho problemi”

https://www.labaroviola.com/valentini-la-fiorentina-mi-ha-convinto-subito-posso-giocare-dove-vuole-il-mister-non-ho-problemi/283726/