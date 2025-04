Dal Viola Park: Gosens prova il recupero per il Cagliari. Idea Ndour dal 1′ con il Parma

Radio Bruno fa il punto della situazione della Fiorentina con le ultima novità dal Viola Park. Stando quanto riportato, continua il recupero Robin Gosens alle prese con l’edema al piatto tibiale. Il terzino tedesco proverà ad esserci per la trasferta di Cagliari, in programma il 21 aprile. Altrimenti si punta alla sfida con l’Empoli, il 27 aprile. Intanto per Palladino prende corpo l’idea di Ndour dal primo minuto, domani contro il Parma. Anche se è difficile rinunciare al terzetto di centrocampo tutto italiano che così bene ha fatto nelle ultime uscite: Fagioli, Cataldi e Mandragora.