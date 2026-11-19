Dal Viola Park, Atta ancora a parte e il rientro può slittare al match contro l'Udinese

Cresce l'ottimismo, invece, per Ndour che potrebbe anche partire titolare contro il Monza

Arrivano nuovi aggiornamenti dal Viola Park. Come riporta Radio Bruno, in merito all'infermeria della Fiorentina, c'è ottimismo per Cher Ndour che sta bene e si è allenato da solo in una seduta, quella odierna, che era facoltativa. Il centrocampista può addirittura partire titolare contro il Monza. Cresce, invece, il pessimismo su Arthur Atta che continua ad alternare allenamenti in gruppo e a parte. La convocazione potrebbe quindi slittare di un'altra settimana e rivedere il francese a disposizione contro l'Udinese. Previsto anche il rientro di Luca Ranieri che potrebbe tornare titolare al centro della difesa al posto di Viery.