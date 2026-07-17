Dal Veneto scrivono: "Duello tra Sassuolo e Venezia per Sohm, il centrocampista è conteso"

Lo svizzero piace sia a neroverdi che lagunari

Simon Sohm è finito al centro dell'attenzione in Serie A, come riportato da La Nuova Venezia. Il centrocampista svizzero classe 2001, tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Bologna, si trova ora al bivio di un intreccio di mercato che coinvolge anche Sassuolo e Venezia. Il club viola sta spingendo con insistenza per acquistare Kristian Thorstvedt, mediano norvegese del Sassuolo. I neroverdi, tuttavia, non intendono privarsi del proprio giocatore per una proposta esclusivamente economica e pretendono dai toscani una contropartita tecnica di spessore. Tra i profili graditi all'allenatore Alberto Aquilani per la metà campo figurano Marco Brescianini, Giovanni Fabbian e lo stesso Sohm.

Il Venezia, però, rischia di complicare la strategia del Sassuolo. I lagunari sono alla ricerca di un innesto di sostanza in mezzo al campo per sostituire Issa Doumbia e si sono inseriti con decisione nella corsa allo svizzero. La società arancioneroverde punta a convincere il calciatore offrendogli una maglia da titolare e un ruolo di primo piano in Serie A, una proposta che potrebbe risultare più attrattiva rispetto a un trasferimento in un reparto con maggiore concorrenza. I prossimi giorni saranno determinanti per capire se Sohm farà da chiave di volta nell'affare Thorstvedt con il Sassuolo o se sceglierà la sponda veneziana.