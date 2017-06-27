Dal sindaco Nardella a Corvino fino ad arrivare a tutti i dirigenti. Nessuno in società sapeva del comunicato dei Della Valle

Il più allarmato in questo momento è sicuramente il sindaco di Firenze Dario Nardella, uno che sullo stadio si era esposto e scommesso tanto

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2017 10:13

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