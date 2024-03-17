Dal ritiro nerazzurro: De Ketelaere verso un ruolo da protagonista in avanti, sarà uno spareggio europeo

La squadra bergamasca è pronta a scendere in campo contro i viola di Italiano in una partita che è uno spareggio per l'Europa

Una sfida infuocata a Bergamo stasera alle 18 vedrà di fronte la squadra di mister Italiano e l'Atalanta di Gasperini. Una rivalità che, negli ultimi anni, è diventata sempre più accesa a causa della poca simpatia tra il tecnico nerazzurro e il pubblico fiorentino. Tanti incroci combattuti tra due squadre che hanno obbiettivi simili e che si contenderanno anche l'ingresso in finale di Coppa Italia. I bergamaschi ritrovano Kopmeiners, Ruggeri e Scalvini che rappresentano tre importanti pedine per il gruppo di Gasperini. In avanti confermato De Ketelaere con Lookman o Miranchuk, mentre Scamacca dovrebbe scivolare in panchina. Per il resto in porta Carnesecchi con una difesa formata da Kolasinac ed Hien oltre al rientrante Scalvini, ma la squadra scelta dal tecnico rimane, come riportato da TuttoAtalanta, avvolta nel mistero a causa delle tante pedine a disposizione e di un calendario molto fitto di impegni per la formazione atalantina.

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