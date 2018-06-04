Dal Real Madrid alla Fiorentina? Il portiere classe 97 Letica potrebbe diventare viola

Karlo Letica è un portiere di 201 centimetri in forza all’Hajduk Spalato e con un contratto ormai non più lungo (scadenza 2019). Per il momento il classe ’97 ha detto no al rinnovo, anche perché sa di...

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2018 00:15

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