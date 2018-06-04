Labaro Viola

Dal Real Madrid alla Fiorentina? Il portiere classe 97 Letica potrebbe diventare viola

Karlo Letica è un portiere di 201 centimetri in forza all’Hajduk Spalato e con un contratto ormai non più lungo (scadenza 2019). Per il momento il classe ’97 ha detto no al rinnovo, anche perché sa di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 00:15
Dal Real Madrid alla Fiorentina? Il portiere classe 97 Letica potrebbe diventare viola -
Calciomercato
Fiorentina
Real Madrid
Letica
Condividi

Karlo Letica è un portiere di 201 centimetri in forza all’Hajduk Spalato e con un contratto ormai non più lungo (scadenza 2019). Per il momento il classe ’97 ha detto no al rinnovo, anche perché sa di essere corteggiato da molti club europei, alcuni di grande spessore. Per esempio gli aveva messo gli occhi addosso il Real Madrid come investimento per il futuro e il club di Florentino continua a seguirlo. Ma le proposte non mancano anche da altre società, ci sono due italiane interessate: Fiorentina e Spal, guardacaso alle prese con il rebus portiere. Così riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok