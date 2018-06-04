Dal Real Madrid alla Fiorentina? Il portiere classe 97 Letica potrebbe diventare viola
Karlo Letica è un portiere di 201 centimetri in forza all’Hajduk Spalato e con un contratto ormai non più lungo (scadenza 2019). Per il momento il classe ’97 ha detto no al rinnovo, anche perché sa di...
Karlo Letica è un portiere di 201 centimetri in forza all’Hajduk Spalato e con un contratto ormai non più lungo (scadenza 2019). Per il momento il classe ’97 ha detto no al rinnovo, anche perché sa di essere corteggiato da molti club europei, alcuni di grande spessore. Per esempio gli aveva messo gli occhi addosso il Real Madrid come investimento per il futuro e il club di Florentino continua a seguirlo. Ma le proposte non mancano anche da altre società, ci sono due italiane interessate: Fiorentina e Spal, guardacaso alle prese con il rebus portiere. Così riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.