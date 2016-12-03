Dal primo gennaio Giancarlo Antognoni sarà ufficialmente un nuovo dirigente della Fiorentina

Il 31 dicembre scadrà il contratto con la Federazione italiana e quindi sarà libero contrattualmente per l'incarico con la società viola

Continua la fase di avvicinamento di Antognoni al rientro in società, la bandiera viola avrà un ruolo di riferimento dopo la scadenza del contratto con la Federcalcio, contratto che scade il 31 dicembre di questo anno. Non dovrebbe essere questa l’unica novità all’interno della struttura operativa, in attesa delle presentazione delle carte per lo stadio nuovo. Antognoni dunque, dal 1 gennaio sarà ufficialmente un dirigente della Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.