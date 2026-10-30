Dal Portogallo riportano: "Il riscatto di Gonçalves è sempre più lontano, Vanoli non lo vede proprio"

Il giocatore portoghese potrebbe tornare presto allo Sporting Lisbona

Prosegue tra diverse difficoltà l'esperienza di Pedro Gonçalves con la Fiorentina. Approdato a Firenze dallo Sporting Lisbona accompagnato da notevoli aspettative, il trequartista portoghese fatica a imporsi e a trovare continuità nell'undici titolare. Le sue prestazioni al di sotto degli standard abituali stanno iniziando ad attirare l'attenzione e le critiche anche dai media del suo Paese d'origine.

Secondo quanto evidenziato dal quotidiano portoghese A Bola, la permanenza a lungo termine del classe '98 in Toscana appare al momento incerta. L'accordo stretto tra le due società si basa su un prestito oneroso stabilito a 2,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni che si trasformerebbe in obbligo solo al raggiungimento di specifici traguardi sportivi. In particolare, il calciatore deve disputare almeno 45 minuti nel 50-60% dei match complessivi della stagione, mentre la Fiorentina deve centrare la qualificazione a una delle competizioni europee per il prossimo anno.

Attualmente, il centramento di entrambe le clausole appare complesso. Gonçalves sta trovando un minutaggio ridotto nelle scelte tecniche e non è ancora riuscito a fare la differenza quando chiamato in causa. Sebbene la stagione lasci ancora margine di recupero, per far sì che la società decida di investire definitivamente su di lui occorrerà una netta inversione di tendenza sul terreno di gioco.