Dal Pisa al Riga: la Fiorentina raggiunge le 1600 vittorie in partite ufficiali nella storia

L’Ufficio Statistica del Museo Fiorentina, comunica che con il successo ottenuto ieri contro il RFS Riga per 3-0 la Fiorentina ha raggiunto un traguardo numerico di portata storica: le 1.600 vittorie in gare ufficiali. Il 3 ottobre 1926, nel 3-1 contro il Pisa, arrivò la prima vittoria viola. 96 anni dopo, il 3 novembre 2022, con il successo per 3-0 sul RFS Riga è arrivata 1600esima volta in cui i tifosi viola hanno gioito a fine partita.