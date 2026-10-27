Dal Messico riportano: "Il Tigres prepara un'offerta di 10 milioni per Cabral dal Botafogo"

L'ex attaccante viola potrebbe andare in Messico al Tigres

Il Tigres non molla la presa su Arthur Cabral. Le prestazioni finora non esaltanti dell'ex centravanti della Fiorentina, attualmente in forza al Botafogo, hanno convinto la squadra messicana della possibilità di strappare il cartellino del giocatore a titolo definitivo.

Un'offerta da 10 milioni di dollari

La dirigenza dei Felinos ha preparato una proposta economica pari a 10 milioni di dollari e punta a stringere i tempi, con il proposito di definire i primi colpi in entrata per la prossima annata già nel mese di novembre. L'attaccante, che ha 28 anni, possiede un contratto con il Botafogo valido fino al 31 dicembre 2028.

Un piano d'azione da presentare

Il club messicano sta inoltre valutando l'opzione di inviare alcuni dirigenti direttamente in Brasile per un colloquio con l'entourage di Cabral, così da esporgli il progetto sportivo. Per blindare il brasiliano, identificato come il primissimo obiettivo per il reparto offensivo, la società sarebbe pronta a sfoltire il monte ingaggi.

I precedenti rifiuti

Già durante la passata sessione di calciomercato, il Botafogo aveva rispedito al mittente due proposte provenienti dal Messico, rispettivamente di 8 e 9 milioni di dollari, valutando il cartellino 12 milioni: una richiesta economica che supera ancora la cifra attualmente in fase di preparazione. Lo scrive Terra