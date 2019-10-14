Dal Messico lanciano la notizia, Tuttosport conferma, la Fiorentina su Jeraldino, attaccante classe 95

Nuova idea per l’attacco della Fiorentina secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport. Dal Messico scrivono che i dirigenti viola avrebbero messo gli occhi sull’attaccante cileno Ignacio Jeraldin...

Nuova idea per l’attacco della Fiorentina secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport. Dal Messico scrivono che i dirigenti viola avrebbero messo gli occhi sull’attaccante cileno Ignacio Jeraldino. Classe ‘95 in forza all’Audax Italiano e autore di 11 gol in 21 partite nel corso di questa stagione, l’ex Primavera del Parma piace molto anche agli spagnoli del Villarreal e all’Udinese, oltre al Club America.