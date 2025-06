Dal Marocco annunciano: “Fiorentina e Bologna in corsa per Ziyech per la fascia destra”

Secondo quanto riportato da AfricaFoot, l’esterno marocchino classe 93 ex Ajax e Chelsea Hakim Ziyech interessa a vari club europei con la Fiorentina ed il Bologna che lo avrebbero inserito nella lista dei desideri per il prossimo mercato estivo. Ziyech sembra aver perso lo smalto delle migliori annate europee dopo essersi trasferito in Qatar tra le fila dell’Al-Duhail, club che ha salutato definitivamente qualche giorno fa e dove era approdato a gennaio dal Galatasaray con cui ha ottenuto poche presenze e una sola marcatura in 6 mesi.