Dal CS, Bonaventura ancora a parte, pessimismo per la Cremonese. Brekalo può tornare tra i convocati

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal Centro Sportivo Davide Astori per quanto riguarda l’allenamento della Fiorentina. Notizia peggiore è quella di Bonaventura che ad oggi non è recuperato e si è allenato a parte: pessimismo in vista di giovedì in attesa dell’allenamento di domani. Nico Gonzalez ed Ikonè sono recuperati per giovedì, Brekalo, invece, sta migliorando e ci sono possibilità di vederlo nuovamente tra i convocati. Martinez Quarta ha ricevuto un colpo a Monza ed è uscito con un occhio nero dal centro sportivo quindi molto probabilmente al suo posto ci sarà Igor accanto a Milenkovic al centro della difesa.

L’OPINIONE DELL’EX FIORENTINA SU ARTHUR CABRAL