Dal centro sportivo, probabile formazione: Eysseric al posto di Ribery, ballottaggio Pulgar-Borja. In difesa...

Ancora diversi dubbi per Prandelli

La sfida contro la Sampdoria è sempre più vicina per la Fiorentina. Secondo Radio Bruno Cesare Prandelli non ha ancora deciso chi scenderà in campo. In difesa dovrebbe tornare Caceres, che si gioca una maglia con Malcuit e Venuti dopo i problemi alla schiena. Al centro Quarta, a centrocampo Pulgar o Borja Valero (al posto di Amrabat, squalificato) si giocano un posto con Bonaventura. Tornerà Castrovilli. In avanti sicuramente Vlahovic. Ribery dovrebbe essere out, al suo posto Eysseric.

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