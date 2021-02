Bonaventura: “La gavetta mi ha fortificato. Il calcio senza tifosi perde quasi tutto”

Intervenuto per una intervista ai canali ufficiali della Lega di Serie A, il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura ha dichiarato: “Essere insieme a giocatori come Ilicic e Quagliarella nella lista di coloro che che hanno segnato almeno un gol nelle ultime dieci stagioni di Serie A è un onore. Io sono un centrocampista, quindi per me è anche più difficile. Ad ogni modo cerco sempre di aiutare la squadra in zona gol. Non so se ci vorebbero più giocatori come me, ognuno fa il suo percorso. Il mio è stato fortificato dalla gavetta. La gavetta mi ha permesso di essere pronto per sfide difficili che ho incontrato successivamente. Non riesco a pensare ad un grande giocatore che non abbia fatto fatica per arrivare a grandi livelli”.

Sulle squadre della sua carriera: “Se dovessi scegliere una canzone per la mia esperienza all’Atalanta sceglierei “Born to Run” di Bruce Springsteen. L’inizio è stato molto faticoso ma mi ha dato grandi soddisfazioni. Della mia esperienza al Milan penso che la canzone giusta sia “Don’t stop me now” dei Queen. San Siro è uno stadio fantastico e il Milan una grandissima società. Avere lo stadio pieno ti dà una carica di energia in più. Il calcio senza tifo perde quasi tutto. “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero non posso che dedicarla invece alla Fiorentina. Una canzone italiana storica, però il titolo racchiude bene le mie emozioni qui”.

