Dal Centro Sportivo: Nico Gonzalez in gruppo, ma non sarà convocato. Castrovilli gioca la partitella
All'antivigilia della partita contro il Milan, arrivano gli aggiornamenti dal Centro sportivo della Fiorentina per quanto riguarda la giornata d'allenamento odierna. Squadra che si è allenata questa m...
All'antivigilia della partita contro il Milan, arrivano gli aggiornamenti dal Centro sportivo della Fiorentina per quanto riguarda la giornata d'allenamento odierna. Squadra che si è allenata questa mattina ai Campini. Stando quanto riportato da Radio Bruno, alla sessione ha partecipato regolarmente Nico Gonzalez, sebbene non sarà convocato per il match con il Milan. Ancora a parte, invece, Riccardo Sottil, la speranza è di rivederlo nel 2023. Buonissime notizie per quanto riguarda Castrovilli, l'ex Cremonese è infatti rientrato quasi definitivamente in gruppo e ha addirittura partecipato alla partitella odierna. Chiaro, ovviamente, che non sarà presente domenica, ma ci si augura di averlo al 100% già da gennaio.
IL CT SCALONI ANNUNCIA I CONVOCATI DELL’ARGENTINA: NICO GONZALEZ ANDRÀ AL MONDIALE. FUORI QUARTA
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