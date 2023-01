Dal Centro Sportivo: Italiano recupera Quarta e Cabral per la Lazio. Ancora out Sottil e Castrovilli

Arrivano novità dal centro sportivo della Fiorentina in vista della prossima partita contro la Lazio. Stando quanto riportato da Radio Bruno, per mister Italiano sono in arrivo buone notizie. Infatti a Roma ci saranno sia Quarta che Cabral, visto che sono praticamente recuperati. Invece Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli ancora non recuperano, ma per l’esterno non dovrebbe mancare molto al rientro.