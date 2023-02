Dal Centro Sportivo: Amrabat in gruppo con la maschera protettiva. Differenziato per Sottil e Castrovilli

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina in vista della sfida di campionato contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Castrovilli e Sottil hanno svolto lavoro differenziato: entrambi che stanno aumentando il carico di lavoro per rientrare al più presto. La buona notizia riguarda Sofyan Amrabat, che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo l’arrivo della mascherina protettiva per il naso.