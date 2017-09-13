Dal bunker di Sousa a Pioli. Colloqui individuali, cene di squadra e gruppo unito. Cosi il tecnico ha cambiato la Fiorentina

Un clima totalmente nuovo in casa viola. Così Stefano Pioli ha liberato lo spogliatoio viola da regole e chiusure secondo La Repubblica

Oltre la rivoluzione sul mercato, ne è avvenuta una a cura di Stefano Pioli. Il tecnico ha creato entusiasmo, stimola il suo gruppo con allenamenti intensi e competitivi. I giocatori stanno usando l’hashtag #insiemesiamopiùforti sui social e hanno formato un bel gruppo. Pioli, inoltre, organizza spesso cene di squadra e parla con i suoi giocatori attraverso colloqui singoli. E infine ad essere cambiato è il clima intorno alla squadra: dopo il bunker di Sousa si è arrivati all’apertura. Presto ci sarà anche un allenamento dedicato ai tifosi.

La Repubblica