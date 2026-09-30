Dal Brasile svelano: "In estate la Fiorentina ha provato a prendere Arthur dal Palmeiras"

Il terzino brasiliano è stato blindato dal club verdeoro

Fiorentina, retroscena dal Brasile: offerti 13 milioni per il terzino Arthur, ma il Palmeiras dice no

FIRENZE – Un’intensa traccia di mercato rimasta sottotraccia, ma che testimonia la costante attenzione della Fiorentina verso i migliori talenti del calcio sudamericano. Secondo quanto raccolto dal portale brasiliano Nosso Palestra, la società viola ci ha provato concretamente per Arthur, promettente terzino sinistro classe 2005 di proprietà del Palmeiras.

L'offerta e i vincoli burocratici

La dirigenza gigliata si sarebbe spinta fino a una proposta economica di 13 milioni di euro per strappare il giovane difensore al club di San Paolo. Un’offerta importante, superiore anche a quella avanzata dai greci dell’Olympiacos (fermatisi attorno ai 10 milioni di euro), ma che non è bastata a far tentennare il Verdão.

Oltre alle pretese economiche del club brasiliano, sul definitivo tramonto della trattativa ha pesato in maniera determinante il tema legato ai tesseramenti degli extracomunitari. Privo di passaporto comunitario, Arthur non avrebbe infatti trovato spazio nella lista della Fiorentina: l'arrivo dell'altro giovane talento Christ Inao Oulai ha infatti saturato l'ultimo slot a disposizione della società viola per la stagione.

Blindatura in vista

Con entrambe le offerte europee rispedite al mittente, il Palmeiras ha intenzione di blindare il proprio gioiello. Oramai elemento stabilmente inserito nelle rotazioni e tra le note più liete della rosa, per Arthur è già pronto un rinnovo contrattuale con adeguamento economico, destinato a scacciare definitivamente le sirene di mercato e ad alzare ulteriormente la valutazione del ragazzo in vista delle prossime sessioni di trasferimenti.