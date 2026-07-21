Dal Brasile scrivono: "Sfuma definitivamente la trattativa per Valentini al Gremio, chiesti troppi soldi"

Il centrale argentino non andrà in Brasile e rimane a Firenze

Il futuro di Nicolás Valentini non sarà legato al Grêmio, almeno per il momento. Se nelle ultime ore si era vociferato di una frenata nella trattativa per il suo trasferimento al Tricolor, la negoziazione è ormai completamente sfumata. Secondo quanto diffuso da Rádio Imortal, a seguito di diverse settimane di colloqui per ingaggiare il centrale argentino, la dirigenza del Grêmio ha scelto di abbandonare la pista con la Fiorentina. Nonostante le due società avessero già raggiunto un accordo sulla cifra del cartellino, il punto di rottura sarebbe rappresentato dalle pretese salariali troppo elevate del calciatore. Il club brasiliano sta attraversando una fase di forte criticità finanziaria—non a caso, la vendita di Viery proprio alla Fiorentina è servita a far tirare un sospiro di sollievo ai conti della società. Al momento, il Grêmio non ha altre trattative in corso per quel settore di campo e si troverà costretto a vagliare nuove opzioni sul mercato.